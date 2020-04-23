Bugün fırınlar açık mı? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda fırınlar açık mı olacak sorusun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 gün süreyle olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor. Evlerinin temel ihtiyaçlarını şimdiden gidermek ve planlı hareket etmek adına resmi bilgileri takip eden vatandaşlar yarın fırınlar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Buna göre; yarın fırınlar açık mı? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?

YARIN FIRINLAR AÇIK MI? 23 NİSAN FIRINLAR AÇIK MI?

4 günlük ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yarın fırınlar açık mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; 23 Nisan fırınlar açık mı?

İşte yanıtı!