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? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?

Ülkemizde corona virüsü salgınına yönelik önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan'da başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı. Hal böyle olunca vatandaşlar açısından en merak edilen sorulardan bir tanesi de "?" sorusunun yanıtı oluyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; 23 Nisan Perşembe bugün fırınlar açık olacak mı? ?

Giriş Tarihi: 23.4.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 08:49 ABONE OL
Bugün fırınlar açık mı? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda fırınlar açık mı olacak sorusun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 gün süreyle olmak üzere ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar merak ettikleri soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırıyor. Evlerinin temel ihtiyaçlarını şimdiden gidermek ve planlı hareket etmek adına resmi bilgileri takip eden vatandaşlar yarın fırınlar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek istiyor. Buna göre; yarın fırınlar açık mı? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?

YARIN FIRINLAR AÇIK MI? 23 NİSAN FIRINLAR AÇIK MI?

4 günlük ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yarın fırınlar açık mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Buna göre; 23 Nisan fırınlar açık mı?

İşte yanıtı!

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Bugün fırınlar açık mı? 23 Nisan Perşembe fırınlar açık olacak mı?
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