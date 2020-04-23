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23-24 Nisan Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? , A101, , saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bugün marketler açık mı? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler her geçen dakika daha da arttırılırken yarın dahil olmak üzere 4 gün boyunca ülkemizde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar vatandaşların araştırma konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında konuya dair tüm koşullar vatandaşlara duyurulmuştu. 31 ilimizi kapsayacak olan bu kısıtlamaya göre ise belirlenen tarihlerde ve saatte marketler açık olabilecek. Peki, Bugün ve yarın marketler açık mı? 23-24 Nisan , A101, , saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.4.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 07:07 ABONE OL
23-24 Nisan Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak yayınlanan bu genelge ile beraber binlerce vatandaş '' Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılacak?'' sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerinin kısıtlamanın olduğu süreçte nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar "Yarın marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki , , A101, marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

YARIN MARKETLER AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin 23-24 Nisan tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağını ancak kişilerin mühim ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın market veya bakkala gidebileceklerini ifade etti.

İşte 23-24 Nisan market ve bakkalların çalışma saatleri...

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23-24 Nisan Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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