23-24 Nisan Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak yayınlanan bu genelge ile beraber binlerce vatandaş '' Yarın marketler açık mı, saat kaçta açılacak?'' sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. Gıda, temizlik ürünü gibi temel ihtiyaçların karşılandığı market çalışma saatlerinin kısıtlamanın olduğu süreçte nasıl olduğunu merak eden vatandaşlar "Yarın marketler açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki BİM, ŞOK, A101, MİGROS marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

YARIN MARKETLER AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında marketlerin 23-24 Nisan tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağını ancak kişilerin mühim ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın market veya bakkala gidebileceklerini ifade etti.

İşte 23-24 Nisan market ve bakkalların çalışma saatleri...