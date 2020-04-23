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Yasağı dinlemedi! Alkollü halde sokağa çıktı! Yaptıkları Bu kadarına pes dedirtti

'de yaşanan olay pes dedirtti. 30 büyükşehirde olmasına rağmen alkollü halde sokağa çıkan 25 yaşındaki Barış A.'nın yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti. Yol ortasında ambulansa bile otostop çeken Barış A.'ya polis 3 bin 150 lira ceza keserek evine bıraktı.

Giriş Tarihi: 23.4.2020 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.4.2020 16:44 ABONE OL
Yasağı dinlemedi! Alkollü halde sokağa çıktı! Yaptıkları Bu kadarına pes dedirtti

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve geçen yıl bir üniversitenin kimya bölümünden mezun olduğu öğrenilen Barış A., sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde dışarı çıktı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken Barış A., evine dönmek için otostop çekmek istedi. Yol ortasına oturan Barış A., bir ambulansı da otostop çekerek durdurmak istedi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü halde sokağa çıkıp, ambulansa otostop çekti | Video

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Barış A.'ya devriye gezen polis ekipleri müdahale etti. Oturduğu yerden kaldırılan Barış A.'nın 0.68 promil alkollü olduğu belirlendi. 3 bin 150 lira para cezası kesilen Barış A., polis ekiplerince evine bırakıldı.

Gece bir arkadaşının evinde kaldığını belirten Barış A., alkollü olduğu için evine gidemediğini ifade ederek, "Eve gidemiyorum. Sarhoşum. Otostop çekip eve gitmeye çalışıyorum. Evim aslında çok uzak değil, benim halim yok. Geceden kalmayım. Yol ortasında oturdum. Kimse almadı. Ambulansa bile otostop çektim. Daha ne yapayım" dedi.

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Yasağı dinlemedi! Alkollü halde sokağa çıktı! Yaptıkları Bu kadarına pes dedirtti
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