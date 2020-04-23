11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken ''Zammı sure nedir, Zammı sureler hangileri?'' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İlk defa namaz kılacak olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürürken ibadetlerini tam olarak yerine getirmek istiyor. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim'in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Peki Zammı sureler hangileri?

ZAMMI SURE NEDİR?

Namaz kılınırken Fatiha'dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Zammı sure olarak genellikle Kuran ı Kerim'in son kısmında olan, kısa sureler okunmaktadır. Yeterli kadar ezberi olan herkes Kuran ı Kerim'in diğer surelerinde olan ayetlerle de namazı kılabilir. Fakat okuduğu ayet en az 3 ayet olmalıdır ve diğer rekâtlarında kalınan yerden devam etmelidir. Namaz rekâtlarının arasında sıraya uymak sünnettir. Aslında üç ayet denilmesinden amaç kısa, kısa üç ayet uzunluğunda olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekât namaz için yeterlidir. Ayetel Kürsü üç ayet değildir, fakat namaz rekâtlarında okunur.

ZAMMI SURELER HANGİLERİ?

Fil Suresi, Fatiha Suresi, Kureyş suresi gibi sureler okunabilir.