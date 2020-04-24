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24 Nisan ? ?

4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci günü olan 24 Nisan sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısı ile resmi tatildi. Hal böyle olunca vatandaşlar bugünün de resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Öte yandan bankalarda işlemlerini halledemeyenler ya da geç kalanlar işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:43 ABONE OL
24 Nisan bugün resmi tatil mi? Bugün bankalardan EFT yapılıyor mu?

Sokağa çıkma yasağının ikinci günü olan bugün 24 Nisan'da işlerini halletmek isteyen vatandaşlar bankalar açık mı, , 24 Nisan gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Dün 23 Nisan resmi tatil olması aynı zamanda sokağa çıkma yasağının ilk günü olması nedeniyle aynı durumun bugün de devam edip etmeyeceği araştırılmaktadır. Bugünün resmi tatil olup olmadığını araştıranlar internet üzerinden "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; 24 Nisan bugün resmi tatil mi? Bugün bankalardan EFT yapılıyor mu?

24 NİSAN BUGÜN RESMİ TATİL Mİ? BUGÜN BANKALARDAN EFT YAPILIYOR MU?

Dün resmi tatil olmasından dolayı aynı durumun bugün de devam edip etmeyeceğini araştıranlar internet üzerinden sorgulamalarına hız kazandırdı. Öte yandan bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler de "Bugün bankalardan EFT yapılıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; 24 Nisan bugün resmi tatil mi? Bugün bankalardan EFT yapılıyor mu?

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24 Nisan bugün resmi tatil mi? Bugün bankalardan EFT yapılıyor mu?
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