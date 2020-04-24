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7 tepenin şehrinden 7 kıtaya sevgi konseri

Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
7 tepenin şehrinden 7 kıtaya sevgi konseri
Cumhurbaşkanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 Tepenin Şehri İstanbul'dan 7 Kıtaya" isimli konser düzenlendi. Çok sayıda ünlü Türk sanatçının yer aldığı konserin çekimleri aralarında Ayasofya Müzesi, Kız Kulesi, Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Dolmabahçe Sarayı'nın da bulunduğu İstanbul'un 7 farklı simge mekanlarında yapıldı. Konserde İstanbul semalarından dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu. Cumhurbaşkanlığınca gerçekleştirilen konser İletişim Başkanlığı'nın youtube hesabından yayımlandı. Konserde İstanbul manzaraları eşliğinde, klasik Türk müziği ve klasik Batı müziğinden eserler sunuldu.
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7 tepenin şehrinden 7 kıtaya sevgi konseri
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