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Haberler Yaşam Haberleri Ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?

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Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan şeyler araştırılmaya başlandı. Doğru bilinen yanlışlardan arınmak isteyen vatandaşlar konuya yönelik internet üzerinden sorgulamalarını sürdürürken öte yandan kadınların en çok araştırdığı konular arasında yer alan "?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bazı durumlarda oruç bozulabiliyorken bazı durumlarda bozulmamaktadır. Bu ikilemin arasında kalmamak ve oruçlarının bozulmaması adına temkinli davranmak isteyenler merak ettiklerini öğrenmek istiyor. Özellikle kadınları yakından ilgilendiren ağda yapmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı da sıkça sorgulatılıyor. Buna göre; ? Ağda yapmak orucu bozar mı?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:03 ABONE OL
Ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?

Ramazan ayı ile birlikte çeşitli soruların yanıtları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sorular içinde en merak edileni ve özellikle kadınların sıkça araştırdığı "?" sorusunun yanıtı oluyor. Vücudundaki istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyen ve aynı zamanda oruç tutacak olan kadınlar epilasyon ve ağda yapılmasının orucu bozup bozmadığını öğrenmek istiyor. Buna göre; ağda yapmak orucu bozar mı? ?

AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Özellikle Ramazan ayında yapılması ve yapılmaması gerekenler adına araştırmalar sürerken kadınlar "Ağda yapmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?

İşte yanıtı!

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Ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?
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