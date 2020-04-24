Akşam namazı kaç rekat, nasıl kılınır diyanet: Akşam namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte diyanet ile adım adım farz ve sünnet kılınışı…

Ramazan Ayı'nın ilk orucunu tutmuş ve ilk iftarını yapmış olmanın sevinci içerisindeyiz. İbadetine akşam namazı kılarak devam etmek isteyen vatandaşlarımız bilgilerini tazelemek ve yeni bilgiler edinmek amacıyla arama motorlarında yoğun şekilde Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar okunur? Şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Diyanet ile adım adım Akşam namazı kılınışı ile ilgili tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte tüm ayrıntılar…

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?

Akşam Namazı Kaç Rekattır?

Akşam ezanının okunmasının ardından eda edilen namaz 5 rekattır. Akşam namazında diğer namazlardan farklı olarak öncelikle 3 rekat farz kılınır. Daha sonra ise 2 rekat olan sünnet kılınır. Farz ve sünnette okunacak dualar ve sureler ise aşağıdaki gibidir.