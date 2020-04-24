Alkollü yakalanan sürücü terör estirdi

İstanbul tem otoyolu Edirne istikametine doğru seyir halinde bulunan Emir Ö.'nün kontrolündeki araç, trafik polisleri tarafından durduruldu. Rutin kontrollerin ardından araçta bulunan 2 kişiye polisler tarafından alkolmetreye üflemeleri istendi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEMEK İÇİN RÜŞVET TEKLİF ETTİLER

Alkollü oldukları anlaşılan 2 kafadar, alkol testi yapılmak istenildiğinde alkol metre cihazına üflemekten kaçınma konusunda ısrar etti. Polis memuru Çağlar Z. ve Recep M.'ye 'Ağabey aramızda hallederiz, üzerimde bu kadar var' diyerek bir miktar para gösterip rüşvet teklif etti.



Muhammed T.

ÇOCUKLARINA TEHDİT SAVURDULAR

Polis memurları genç adamların rüşvet teklifine işlem yapmakla karşılık verince bu kez tartışmanın boyutu değişti. Gözaltına alınmamakta direnen Emir Ö., ve Muhammed T., polis memurlarının fotoğraflarını çekmeye çalışarak, 'Seni kayda aldım, çocuğun var mı, bizde gereğini yapacağız' diyerek tehditler savurmaya başladılar.

15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Karakolda ifadelerine başvurulan 2 genç adam polislere rüşvet vermediklerini ve herhangi bir tehditte bulunmadıklarını iddia ettiler. 2 polis memurunun şikayeti ardından Emir Ö., ve Muhammed T., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturma sonunda 2 şüpheli hakkında, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme', 'Rüşvet Almak ve Vermek' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.