Ankara ve İstanbul iftar saatleri! Diyanet; İstanbul ve Ankara ilk iftar vaktini açıkladı! İstanbul'da ilk iftar kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk orucu tutmak için milyonlarca Müslüman bu gece sahurda niyetlendiler. Diyanet İşleri daha önce yaptığı açıklamayla bu yılki tüm illerimizin iftar ve sahur saatlerini yayınlamıştı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş, 'İstanbul ve Ankara ilk iftar ve sahur saati' araştırması yapıyor. Peki, iftara kaç saat var? Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul ve Ankara iftar saatleri başta olmak üzere 30 gün boyunca il il imsakiye ve iftar saatleri listesine ulaşabilirsiniz…

İSTANBUL VE ANKARA İFTAR, SAHUR SAATİ

İlk oruç için dün gece milyonlarca vatandaş niyetlenirken, sabah saatlerinden itibaren iftar için hazırlıklara başlayan vatandaşlar saat araştırmasını gerçekleştiriyor. İlden ile farklılık gösteren iftar saatleri ile ilgili özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 30 gün boyunca il il imsakiye ve iftar saatlerini hazırladık. Peki, Ankara ve İstanbul'da ilk iftar kaçta? Haberimizin içerisinden 81 il için il il imsakiye, iftar ve sahur saatlerini bulabilirsiniz…