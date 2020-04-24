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ve ! ; İstanbul ve Ankara ilk iftar vaktini açıkladı! İstanbul'da ilk iftar kaçta?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşarken, ilk iftar saati de merak konusu olmaya devam ediyor. Bu gece milyonlarca Müslüman sahurda oruç ibadetini yerine getirmek için niyetlendiler ve Ramazan ayının ilk orucu tutulmaya başlandı. Bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar araştırması yapıyor. Peki, ve ilk iftar saat kaçta? Başlangıcı, rahmet ortası mağrifet ve sonu bayrama kavuşmak olan mübarek Ramazan ayında ülkemize iyilikler ve güzellikler nasip etmesini gönülden arzu ediyoruz. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul ve Ankara iftar saatleri başta olmak üzere 30 gün boyunca il il imsakiye ve iftar saatleri listesine ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:16 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:21 ABONE OL
Ankara ve İstanbul iftar saatleri! Diyanet; İstanbul ve Ankara ilk iftar vaktini açıkladı! İstanbul'da ilk iftar kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk orucu tutmak için milyonlarca Müslüman bu gece sahurda niyetlendiler. İşleri daha önce yaptığı açıklamayla bu yılki tüm illerimizin iftar ve sahur saatlerini yayınlamıştı. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş, ' ve ilk iftar ve sahur saati' araştırması yapıyor. Peki, iftara kaç saat var? Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 30 gün boyunca il il imsakiye ve iftar saatleri listesine ulaşabilirsiniz…

İSTANBUL VE ANKARA İFTAR, SAHUR SAATİ

İlk oruç için dün gece milyonlarca vatandaş niyetlenirken, sabah saatlerinden itibaren iftar için hazırlıklara başlayan vatandaşlar saat araştırmasını gerçekleştiriyor. İlden ile farklılık gösteren iftar saatleri ile ilgili özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 30 gün boyunca il il imsakiye ve iftar saatlerini hazırladık. Peki, Ankara ve İstanbul'da ilk iftar kaçta? Haberimizin içerisinden 81 il için il il imsakiye, iftar ve sahur saatlerini bulabilirsiniz…

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Ankara ve İstanbul iftar saatleri! Diyanet; İstanbul ve Ankara ilk iftar vaktini açıkladı! İstanbul'da ilk iftar kaçta?
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