Aydın ve Muğla'da iftar saat kaçta? 2020 İmsakiye ile Muğla ve Aydın iftar saatleri belli oldu!

Ramazan demek sadece yemek yememek, su içmemek değildir, Ramazan yardımlaşma, paylaşma, olana şükretmedir. Muğla ve Aydın imsakiye listeleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle toplu ibadetlerin yasaklanmasıyla birlikte teravih namazları da evden kılınıyor. Aydın ve Muğla'da iftara ne kadar kaç saat kaldı? Bu sorunun cevabını da Muğla ve Aydın iftar saatlerini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Yüce Allah; sağlıklı bir vaziyette bayramı göstermeyi cümlemize nasip eylesin.