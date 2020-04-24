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ve 'da iftar saat kaçta? 2020 İmsakiye ile Muğla ve Aydın iftar saatleri belli oldu!

Müslüman alemi olarak mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve imsakiye ile iftar saatleri de belli oldu. Ege Bölgesi'nin güzide illerinden olan Aydın ve Muğla'da iftar saat kaçta? Bu soru nüfusu nüfusu 1 milyon olan Muğla ile 1 milyon 100 bin olan Aydın'da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün gece ilk kez sahurlara kalkarak, oruçlarımız için niyet ettik. İşte Aydın Balıkesir iftar saatleri...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 16:51 ABONE OL
Aydın ve Muğla'da iftar saat kaçta? 2020 İmsakiye ile Muğla ve Aydın iftar saatleri belli oldu!

Ramazan demek sadece yemek yememek, su içmemek değildir, Ramazan yardımlaşma, paylaşma, olana şükretmedir. ve imsakiye listeleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Corona virüs nedeniyle toplu ibadetlerin yasaklanmasıyla birlikte teravih namazları da evden kılınıyor. Aydın ve Muğla'da iftara ne kadar kaç saat kaldı? Bu sorunun cevabını da Muğla ve Aydın iftar saatlerini de özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz. Yüce Allah; sağlıklı bir vaziyette bayramı göstermeyi cümlemize nasip eylesin.

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Aydın ve Muğla'da iftar saat kaçta? 2020 İmsakiye ile Muğla ve Aydın iftar saatleri belli oldu!
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