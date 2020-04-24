Bankalar bugün açık mı? 24 Nisan Cuma bankalar bugün çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri 2020!

Türkiye Bankalar Birliği TBB'den sokağa çıkma yasağı getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin açıklama geldi. Buna göre; banka çalışma saatlerinde değişiklikler oldu. Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yapılan bu değişiklikler sonucunda vatandaşlar "Bankalar bugün açık mı?", "24 Nisan Cuma bankalar bugün çalışıyor mu?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Buna göre; bankalar bugün açık mı? Haberimizin içerisinden banka çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Corona virüsü salgını nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Hal böyle olunca işlemlerini halledemeyenler "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma bankalar bugün açık mı? İşte banka çalışma saatleri 2020!