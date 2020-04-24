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? 24 Nisan Cuma ? 2020!

Corona virüsü salgını ülkemizde pek çok alanda değişiklik yapılmasına neden oldu. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağının gelmesi olmaktadır. Dün (23 Nisan) başlayan ve 4 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pek çok sorunun yanıtını da öğrenmek istiyor. ? Marketler ve bakkalar açık mı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Özellikle finansal işlemlerini halledemeyenler ya da geç kalanlar bankalar bugün açık mı sorusuna yanıt ararken geciken işlemlerini de halletmek istiyor. Konuya dair internet üzerinden araştırma yapanlar için; bankalar bugün açık mı? 24 Nisan Cuma ? İşte 2020!

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:07 ABONE OL
Bankalar bugün açık mı? 24 Nisan Cuma bankalar bugün çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri 2020!

Türkiye Bankalar Birliği TBB'den sokağa çıkma yasağı getirilen illerdeki banka şubelerine ilişkin açıklama geldi. Buna göre; banka çalışma saatlerinde değişiklikler oldu. Corona virüsü önlem ve tedbirleri kapsamında yapılan bu değişiklikler sonucunda vatandaşlar "?", "24 Nisan Cuma ?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Buna göre; bankalar bugün açık mı? Haberimizin içerisinden banka çalışma saatlerini öğrenebilirsiniz.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Corona virüsü salgını nedeniyle banka çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Hal böyle olunca işlemlerini halledemeyenler "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma bankalar bugün açık mı? İşte 2020!

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Bankalar bugün açık mı? 24 Nisan Cuma bankalar bugün çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri 2020!
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