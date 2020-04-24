Bankalar bugün açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaça kadar açık?

Türkiye Bankalar Birliği'nden gelen açıklamaya göre; banka çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle yapılan bu değişikliklerin ardından bankalar kaça kadar açık, bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor gibi soruların yanıtlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması dolayısıyla hem resmi tatil hem de 4 günlük sokağa çıkma yasağının birinci günü olarak biliniyor. Buna göre; bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? Halbank, İş Bankası, Ziraat, Vakıfbank, Garanti bankaları saat kaça kadar açık? İşte 2020 banka çalışma saatleri!

2020 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Banka çalışma saatlerinde meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Corona virüsü salgını nedeniyle meydana gelen değişiklikler dolayısıyla bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, bankalar kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarını öğrenmek isteyenler haberimizin içerisinden konuya dair tüm detaylara ulaşabilirler.