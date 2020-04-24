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'da ? Bayılınca bozulur mu?

ayının gelmesiyle beraber binlerce kişinin araştırmaya başladığı konular arasında orucu bozan durumlar geliyor. ? Bayılınca bozulur mu? Gibi sorular internet aracılığı ile yanıt ararken öte yandan tarafından yapılan açıklama ile konuya dair tüm detaylar vatandaşlar ile paylaşılmış oldu. Bu konuya dair yapılan açıklamaya göre; Bayılmak tek başına orucu bozan hallerden biri değildir. Ancak oruçluyken hastalanan kişilerin oruçlarını bozmalarında da herhangi bir sakınca yoktur ifadeleri yer aldı. Konuya dair “Bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozulur mu?” sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:22 ABONE OL
Ramazan'da bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi ile beraber oruç ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Müslüman, bu ibadetle alakalı olarak orucu bozan durumların araştırmasını yapıyor. Bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozulur mu? Şeklindeki sorularına internet ile yanıt ararlarken öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesi üzerinden tüm bu detaylara değinerek Müslüman alemini bilgilendiriyor. Peki, Bayılmak orucu bozar mı, bayılınca oruç bozulur mu? İşte konuya dair detaylı bilgiler…

BAYILMAK ORUCU BOZAR MI?

Müslümanlar oruç ibadeti için heyecanlanmaya başladılar. Fiziki olarak zorlanmanın yanı sıra, iç huzur olarak vazgeçilmez ibadetlerden birisi olarak kabul edilen oruç ibadeti sırasında, Ramazan başlangıcının sıcak yaz günlerinin başlangıcına denk gelmesi de beraberinde önemli bir soruyu getirdi ; "bayılmak orucu bozar mı ?" . Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan diyanet, şu fetvada bulundu :

"Bayılan kimseler hasta gibidirler. Ayıltmak için kendisine su verilmişse veya kendisi ayıldıktan sonra kendine gelebilmek için su veya ilaç içmişse orucu bozulmuş olur. Bu durumda Ramazandan sonra gününe gün oruç tutması yeterli olur". Diyanetin açıklamasından anlaşılacağı üzere, bayılmanın irade dışı gerçekleşmesine dayanılarak, bayılma halinde gerekli müdahalelerin yapılması halinde, oruç sadece kaza edilmesi kaidesiyle bozulmuş olup, kefaret gerektirmez.

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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Ramazan'da bayılmak orucu bozar mı? Bayılınca oruç bozulur mu?
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