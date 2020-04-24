BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu indirimleri başladı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Cuma yeni indirimleriyle cazip fırsatlar sunan mağazada bu hafta Ramazan'a özel indirimler yer alıyor. Ramazan ayı boyunca hurmadan, tel kadayıfa, revaniden, güllaça yüzlerce üründe binlerce indirim olacak. Henüz kataloğu incelememiş olan vatandaşlar '' 24 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt arıyor. Haftanın öne çıkan ürünleri ise şüphesiz temizlik ve gıda ihtiyaçları oluyor. Mağaza çalışanları yepyeni ürünleri raflara dizmeye devam ediyor. Her yaşa ve bütçeye uygun indirimli ürünler listesi merak ediliyor. 24 Nisan'dan 28 Nisan'a kadar sürecek olan BİM indirimli ürünler kataloğunda yer alan indirimler mağazalarda müşterilerini bekliyor! İşte dolu dolu BİM 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu tam listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 NİSAN 2020

Yeni haftanın BİM indirimli ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Bu haftanın muhteşem indirimli ürünlerini kaçırmamak için markete akın ediyorlar. Teknolojik ürünlerden gıdaya kadar pek çok çeşitte ürünü içeren 24 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste olarak haberimizde yer alıyor.

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