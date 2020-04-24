Bugün fırınlar açık mı? Ramazan'da ilk iftarda fırınlardan pide alınabilecek mi? İşte detaylar...

23 ve 24 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından hafta sonu da yasağın devam edeceği düşünülürse 'Bugün fırınlar kaça kadar açık?' sorusu hem Google'da hem sosyal medyada araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca hafta sonları dışında vatandaşlar fırından pide ve ekmek alabilecek fakat iftardan 2 saat önce pide satışları sona erecek. Peki bugün fırınlar kaça kadar açık olacak? İlk sahurun olduğu bugün ve ilk iftarın olduğu yarın fırınlar açık olacak fakat vatandaşlar fırına gidip ekmek veya pide alamayacak! İşte İçişleri Bakanlığı genelgesin detayları...

VATANDAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINA GİDEMEYECEK! EKMEK DAĞITIMI OLACAK

Ramazan ayının ilk sahuru ve ilk iftarının olduğu bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaşlar sokağa çıkamayacak, fırına gidemeyecek. Vefa Destek Grupları ekmek ve pide dağıtımı yapılacak. Pazartesi gününden itibaren ise fırınlar açık olacak. Tüm bu detaylar 30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli; diğer şehirlerde yasak söz konusu değil.

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