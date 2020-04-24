Bugün kargolar çalışıyor mu? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" göndermesiyle vatandaşların '' bugün kargolar çalışıyor mu?'' sorusuna yanıt araması başladı. Bir süredir kargo bekleyen veya kargosunu göndermek isteyen vatandaşlar kargoların bugün çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede korona virüsü salgını kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargolar açık mı? İşte tüm bu soruların yanıtı…

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 24 NİSAN 2020

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelge kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar kapalı kalırken, bazıları faaliyetlerini sürdürüyor. Peki bugün kargolar çalışıyor mu?

Konuya dair detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz…