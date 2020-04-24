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? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında ? İşte çalışma saatleri

Ülkemizde görülen corona virüsü önlemleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatıldı. Sokağa çıkma yasağı sürecinde olduğumuz bu zamanlarda vatandaşlar " , 24 Nisan ? " gibi sorulara gün içinde yanıt arıyor. Ülkemizde salgına karşı alınan önlemler artarken temas ortamının en aza indirilmesi için çaba gösteriliyor. Corona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında kapalı ve açık olan kurumlar merak edilirken büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı süresinin 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan 24.00 saatler arasında süreceği bildirilirdi. Sokağa çıkma yasağında ve taşımacılık işi olan vatandaşlar gün içinde bugün kargolar çalışıyor mu, açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki ? Sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat kargo açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:38 ABONE OL
Bugün kargolar çalışıyor mu? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" göndermesiyle vatandaşların '' ?'' sorusuna yanıt araması başladı. Bir süredir bekleyen veya kargosunu göndermek isteyen vatandaşlar kargoların bugün çalışıp çalışmadığını öğrenmek istiyor. Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede korona virüsü salgını kapsamında açık ve kapalı kurumlar belli oldu. Buna göre; Bugün kargolar çalışıyor mu? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında MNG, Aras kargo, Yurtiçi, Sürat ? İşte tüm bu soruların yanıtı…

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 24 NİSAN 2020

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelge kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar kapalı kalırken, bazıları faaliyetlerini sürdürüyor. Peki bugün kargolar çalışıyor mu?

Konuya dair detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

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Bugün kargolar çalışıyor mu? 24 Nisan sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? İşte çalışma saatleri
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