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Burun kanaması orucu bozar mı? bilgileri ile burun kanayınca oruç bozulur mu?

11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayına girmemiz ile birlikte oruç ile ilgili çok sayıda soru vatandaşların aklına takılmaya devam ediyor. İlk günlerdeki orucu bozarım tedirginliği herkeste bulunurken, vatandaşların arama motorları üzerinde en çok arattığı sorular arasında ‘Burun kanaması orucu bozar mı?’ sorusu yer alıyor. Oruçluyken burnun kanarsa orucum bozulur mu? sorusunun yanıtına haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:25 ABONE OL
Burun kanaması orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile burun kanayınca oruç bozulur mu?

Mübarek Ramazan ayına girmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Bu özel ayda Müslümanlar oruç tutma, namaz kılma gibi ibadetlerini yerine getirecekler. Yine bu özel günde orucu bozarım tedirginliği her vatandaşta bulunuyor. Gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında 'Burun kanaması orucu bozar mı?' sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve burun kanayınca oruç bozulur mu? sorusuna haberimizin içerisinde yer verdik…

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI? BURUN KANAYINCA ORUÇ BOZULUR MU?

Burundan gelen kanın boğaza kaçmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı konusu tartışmalara neden olsa da, bazı dini kaynaklar dikkate alınırsa bu konunun detaylara göre farklılık gösterebileceği ele alınmıştır.

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Burun kanaması orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile burun kanayınca oruç bozulur mu?
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