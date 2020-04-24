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Danışma Hattı! nedir?

Ülkemizde corona virüsü ile mücadele tüm hızıyla devam ederken vatandaşların virüsle ilgili güncel ve doğru verilere ulaşmasını sağlayacak kuruldu. corona danışma hattı vatandaşlara hizmet verecek. Corona danışma hattı numarasını arayan vatandaşlar kendi durumlarını anlatacak, risk taşıyorlarsa ne yapılması gerektiğini öğrenecekler. Sağlık Bakanlığı tarafından 7 gün 24 saat ulaşılabilen hizmet sayesinde corona virüsü salgını hakkında bilgiler vatandaşlara da aktarılmış olacak. Buna göre; SABİM danışma hattı numarası nedir? İşte Sağlık Bakanlığı corona danışma hattı ile ilgili tüm bilgiler!

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:04 ABONE OL
SABİM WhatsApp Danışma Hattı! Sağlık Bakanlığı corona danışma hattı nedir?

Corona virüsü salgınına karşı ülkemizde önlem ve tedbirler alınmaya devam ediyor. koronavirüs salgınına karşı bir adım daha attı ve corona danışma hattı oluşturdu. Buna göre; yeni tip corona virüs salgınına karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve risk taşıyanlar ne yapması gerektiğini öğrenecekler. Bilgilere yazılı ve görsel meteryaller ile erişebilecek olup en güncel ve doğru bilgilere ulaşılması hedefleniyor. Buna göre; numarası kaç? Sağlık Bakanlığı ? İşte WhatsApp danışma hattı!

CORONA DANIŞMA HATTI

Sağlık Bakanlığı corona virüsü salgınına ilişkin bir adım daha attı ve oluşturdu. Buna göre; haberimizin içerisinden corona danışma hattına ilişkin tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilir, gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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SABİM WhatsApp Danışma Hattı! Sağlık Bakanlığı corona danışma hattı nedir?
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