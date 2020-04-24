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çektirince oruç bozulur mu? mı, bozmaz mı?

İslam âleminin büyük heyecanla beklediği Ramazan ayı başladı. Müslümanlar on bir ayın sultanının gelişini mutluluk ile karşılıyor. Bizlere farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Ramazanda bir mazeret olmaksızın ağrıyan dişin çözümü için bazen dişi çektirmek gerekebilir. Oruç tutan kişilerden birçoğu her yıl olduğu gibi yine orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında merak edilenleri araştırırken çektirmek orucu bozar mı? Sorusuna yanıt arıyor olacak. Peki, diş çektirince oruç bozulur mu? Diyanet’e göre mı?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 14:06 ABONE OL
Diş çektirince oruç bozulur mu? Diş çektirmek orucu bozar mı, bozmaz mı?

Tüm islam aleminin en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesiyle orucu bozan durumlar merak ediliyor. Müslümanlar sosyal hayatlarını devam ettirirken oruç ibadetini de zarara uğratmamaları önem teşkil ediyor. Gün içerisinde en çok sorulan soruların başında ise '' çektirmek orucu bozar mı?'' Geliyor. Müslümanların oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri Ramazan ayı süresince bazı hususlara dikkat etmesi gerekiyor. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması gerekiyor. Peki mı? Diş çektirince oruç bozulur mu?

DİŞ ÇEKTİRMEK ORUCU BOZAR MI?

On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Oruçlu kimseye diş çekimi esnasında iğne vurulması ve ilaç verilmesi orucu zedeler. Oruçluyken belli sebeplerden ötürü diş çektirmek zorunda kalan vatandaşlar ? Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…

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Diş çektirince oruç bozulur mu? Diş çektirmek orucu bozar mı, bozmaz mı?
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