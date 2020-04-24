Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

Ramazan ayının gelmesi ile beraber oruç tutan vatandaşlar bazı konular ile ilgili doğru yanıt araştırması yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu zedeler mi? Soruların internet aracılığı ile yanıt ararken öte yandan vatandaşlar Diyanet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur." İfadelerine yer verildi. Buna göre; Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayının bu yıl da gelmesi ile beraber aslında her yıl olduğu gibi vatandaşların orucu bozan durumlar ile ilgili sorgulamalarının başladığını görüyoruz. Bu kapsamda; Diyanet İşleri konuya dair tüm detayları resmi sitesi üzerinden paylaşmıştı.

Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte detaylar