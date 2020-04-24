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mı? 'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

On bir aydan daha hayırlı olan ayının gelmesi ile beraber binlerce vatandaş kendilerine farz kılınan oruç ibadetini gerçekleştirirken öte yandan bazı konularla ilgili yanıt arıyor. "Oruçluyken mı?" sorusu Ramazan ayının ilk günüyle beraber sabah saatlerinden itibaren yanıt arayan soruların başında geliyor. Orucu bozan durumlar ile ilgili doğru bilgi İşleri Başkanlığı tarafından resmi site üzerinden paylaşılıyor. Buna göre; Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamak orucu zedeler mi? İşte binlerce kişinin an itibariyle merak konusu haline gelen sorunun cevabı…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:09 ABONE OL
Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?

ayının gelmesi ile beraber oruç tutan vatandaşlar bazı konular ile ilgili doğru yanıt araştırması yapıyor. Sabah saatlerinden itibaren Ramazan'da oruçluyken mı? Diş fırçalamak orucu zedeler mi? Soruların internet aracılığı ile yanıt ararken öte yandan vatandaşlar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur." İfadelerine yer verildi. Buna göre; Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte konuya dair tüm detaylar…

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayının bu yıl da gelmesi ile beraber aslında her yıl olduğu gibi vatandaşların orucu bozan durumlar ile ilgili sorgulamalarının başladığını görüyoruz. Bu kapsamda; Diyanet İşleri konuya dair tüm detayları resmi sitesi üzerinden paylaşmıştı.

Peki, Diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte detaylar

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Diş fırçalamak orucu bozar mı? Ramazan'da oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı, zedeler mi?
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