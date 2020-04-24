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? mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında araştırma yapıyorlar. Doğru bilinen yanlışları öğrenmek amacıyla en merak edilen sorulardan bir tanesi de " mı?" sorusunun yanıtı oluyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında orucu bozan şeyleri öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Konuya yönelik farklı yorumlamalar yapılsa da en doğru yorum Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gelen bilgidir. Buna göre; ? ?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:05 ABONE OL
Diş kanayınca oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Bunlardan bir tanesi de diş fırçalamak orucu bozar mı, diş kanaması orucu bozar mı şeklindeki sorular olmaktadır. İnternet üzerinden farklı yorumlar yapılsa dahi en doğru bilgi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen bilgidir. Buna göre; diş kanaması orucu bozar mı? Diş kanayınca oruç bozulur mu?

DİŞ KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Diş kanaması konusu ise, diyanet tarafından şu şekilde açıklanıyor;

Diş kanaması halinde, eğer ki kan az olur ve boğaza geçmezse oruç bozulmaz. Çok olmak ile birlikte tükürük çoğunlukta ise, oruç yine bozulmaz. Ancak kan tadı bariz şekilde hissedilir ve kan ile tükürük miktarı eşit olur ise, oruç bozulmuş kabul edilir.

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Diş kanayınca oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?
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