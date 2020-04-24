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Ertelenen kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu! ne zaman başlayacak, devam edecek?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişlerinin yeni tarihi belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan kura çekilişiyle ilgili olarak vatandaşlar ‘’ ne zaman başlayacak?’’ sorusuna gün içinde yanıt aramaya başladı. Her dönem dar gelirler için yapılan ucuz konut kampanyasına yoğun ilgi gösteriliyor. Denizli, Nevşehir, Yozgat, Manisa gibi şehirlerin de olduğu kuralar için yeni takvim açıklandı. Öte yandan, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi. Peki 2020 başlayacak, devam edecek? İşte yeni tarihler…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:19 ABONE OL
Ertelenen TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman başlayacak, devam edecek?

Yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen 100 bin sosyal konut kura çekimi yeni tarihi açıklandı. Bilindiği üzere 23 Mart'ta kurada çıkmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedellerini almak için bankalara giderek yoğunluk oluşturmasını engellemek için kura çekimleri ertelenmişti. Bu doğrultuda, 2020 TOKİ kuraları çekiliş tarihi ve günü en çok araştırılanlar arasında öne çıkmış oluyor. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan yüz binlerce vatandaş yeni kura çekimi tarihlerini öğrenmek istiyor. Kuraların kurumun sosyal medya hesaplarında yayınlanacağı bilgisi geldi. Tam bu noktada ertelenen TOKİ kura çekilişleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekilişi tarihleri

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, DEVAM EDECEK?

Hükümetin dar gelirliler için aralık ayında müjdelediği ucuz konut kampanyasında ertelenen kura çekimleri yeniden başlıyor. Buna göre, 2020 TOKİ kura çekimi tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı belli oldu.

Konuya dair detaylı bilgi için haberimizin devamını ziyaret ediniz

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Ertelenen TOKİ kura çekilişlerinin başlayacağı tarih belli oldu! TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman başlayacak, devam edecek?
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