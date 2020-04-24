Evlerde tek yürek

Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. 100'üncü yıldönümüne giren Çocuk Bayramı okul bahçelerindeki kadar coşkulu yaşandı. Türkiye dün evlerde adeta tek yürek oldu. Saat tam 13.00'te 81 ildeki tüm resmi ve özel okul ve kurumların hoparlörlerinden aynı 23 Nisan için özel hazırlanan 100. Yıl Marşı yayınlandı. Evdeki öğrenciler de balkona çıkarak marşı hep bir ağızdan söyledi. Akşam 21.00'de yine 81 ildeki tüm okullarda aynı anda İstiklal Marşı çalındı.

Başkan Erdoğan çağrı yapmıştı. İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda

EBA TV'DE ÖZEL YAYIN

İstanbul'da ise bambaşka bir etkinlik gerçekleşti. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan program çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul genelinde belirlediği 100 okulda saat 13.00'te eşzamanlı olarak Meclis'in 100. açılış yıldönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balon gökyüzüne bırakıldı. İstanbul semaları toplam 10 bin adet kırmızı beyaz balonlarla doldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 100. yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edilmesi istendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TRT EBA ekranlarında Birinci Meclis'ten çocuklara seslendi. Selçuk, "Elbette hep birlikte okullarınızda, sınıflarınızda, arkadaşlarınızla ellerinizle bayraklarımızla birlikte kutlamanızı isterdik. Ama bugün dünya genelinde yaşanan bir salgın hastalık nedeniyle sağlığımız için, geleceğimiz için evlerimizdeyiz" diye konuştu. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da TRT EBA TV üzerinden çocuklara seslendi. Şentop, "100 yıldır varlığını koruyan bir parlamento ilelebet yaşayacak demektir. Türkiye, milletimiz, 100 yıl öncesine göre çok daha büyük imkanlar, itibar ve güç içinde" dedi.







SOSYAL MEDYADAN BAKAN OLDULAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan için sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. Selçuk'un çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, "Evden çıkabilseydik Ziya öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Biz de sosyal medyasına oturduk" ifadelerini kullandı.



8 AYRI DİLDE BAYRAM TEBRİĞİ

Çocuk Bayramı'nda dünya çocukları da unutulmadı. 23 Nisan için özel hazırlanan bir videoyla Türkiye'nin çocukları 8 ayrı dilde dünya çocuklarının bayramını şu sözlerle kutladı: "Dünyanın başka bir güzel ülkesinde yaşayan arkadaşım. Balkonlarımızdan, pencerelerimizden bayraklarımızı sallıyor, birbirimize gökyüzüyle selam gönderiyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi! 23 Nisan, 91 yıldır çocuklara armağan...

(minikaGO Dergisi öneriyor)

Günün Oyunu: ON BEŞ ÇUBUK



NE GEREKİYOR?

En az iki kişi

20-25'er cm. uzunluğunda 15 adet çubuk

Top



NASIL OYNANIYOR?

Oyunu başlatacak oyuncu yere çömelir, çubukları hafifçe dağıtarak yere bırakır. Sonra topu havaya atar, yerden bir adet çubuk alır, yere düşmeden topu havada yakalamaya çalışır. Oyuncu topu havada tutamaz, elindeki çubuğu yere düşürürse sıra diğer oyuncuya geçer. Yerdeki çubuklar bitene dek oyun devam eder.



YARIN: EVDE KALAN ÖĞRENCİLERE MATEMATİĞİ SEVDİRMENİN YOLLARI...

Geçmiş '23 Nisan'larda liderlerin koltuğuna oturan çocuklar anlattı!



