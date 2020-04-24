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'te, husumetli iki grup arasında : 1 yaralı

'te, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.4.2020 01:04 ABONE OL
Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Ertugrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kısa sürede tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet S. (31), kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan Mehmet S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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