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Diyanet bilgileri ile oruçluyken kullanılır mı? ?

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının gelmesi ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak ediliyor. Bunlardan en çok araştırılanı da orucu bozan ve bozmayan şeyler olmaktadır. Vatandaşlar oruç ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirebilmek için konu ile alakalı pek çok bilgiyi öğrenmek istiyor. Orucu bozan şeyler araştırıldığında bu sorulardan bir tanesi orucu bozar mı sorusunun yanıtı olmaktadır. Buna göre; Diyanet bilgileri ile ? ?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:07 ABONE OL
Diyanet bilgileri ile oruçluyken göz damlası kullanılır mı? Göz damlası orucu bozar mı?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadeti için heyecan dorukta. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar doğru bilinen yanlışları da düzeltmek istiyor. Hem oruç tutup hem de göz damlası kullanan binlerce vatandaş; göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; göz damlası orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile oruçluyken göz damlası kullanılır mı?

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

Ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı? Diş kanayınca oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı? Makyaj yapınca oruç bozulur mu? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

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