Diyanet bilgileri ile oruçluyken göz damlası kullanılır mı? Göz damlası orucu bozar mı?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadeti için heyecan dorukta. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar doğru bilinen yanlışları da düzeltmek istiyor. Hem oruç tutup hem de göz damlası kullanan binlerce vatandaş; göz damlası orucu bozar mı? Oruçluyken göz damlası kullanılır mı? sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; göz damlası orucu bozar mı? Diyanet bilgileri ile oruçluyken göz damlası kullanılır mı?

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

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