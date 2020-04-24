Hizmetçi çiftten milyonluk soygun

Hattat Holding'in kurucusu ünlü iş adamı Emin Hattat'ın 4 oğlundan biri olan iş adamı Kadir Hattat, evinde hizmetçi olarak çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyuldu. Hattat, evinde çalışan Moldova uyruklu çift tarafından soyulduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Hattat'ın ifadesine göre olay, 11 Şubat 2019 günü yaşandı. İstanbul Sarıyer'de ailesiyle birlikte ikamet eden Hattat, 2017'nin ocak ayında Moldova uyruklu bir çifti evinde çalışması için işe aldı. Çift, 2018'in kasım ayında, çocuklarının omurilik hastası olduğunu söyleyip Moldova'ya gitmek üzere Hattat'tan izin aldı.Bu süre zarfında evde bulunan kasasını kontrol eden Hattat, kasanın içinde bulunan 250 bin doların (Yaklaşık 1.5 milyon TL) yerinde olmadığını fark etti. Moldova uyruklu Maria ve Leo çiftinin üç ay boyunca geri dönmemesi üzerine soyulduğunu anlayan Hattat şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmada çiftin Edirne Hamzabeyli Kapısı'ndan karayolu ile çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.