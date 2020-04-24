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İlk güne özel 2020 : Resimli, resimsiz, ayetli ve dualı Hoş geldin Ramazan Mesajları ile sevdiklerinizle paylaşın!

Resimli ve resimsiz ve sözleri internet aracılığı ile Müslüman sabah saatlerinden itibaren vatandaşların araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere mübarek bir zaman dilimi ve bereketli bir ibadet ayı olan bu tarihte cennetin kapıları açılır ve ilahi rahmet her tarafa yayılır. Her yıl ramazanın gelmesiyle islam alemi huzura kavuşur. Bu Müslümanlar adeta toplu olarak yoğun bir ibadet iklimine girerler. Bu tarihin huzurunu ve bereketini sevdikleri paylaşmak isteyen vatandaşlar ise en güzel özel Resimsiz veya resimli Ramazan mesajları ve sözleri araştırmasını internet aracılığı ile gerçekleştiriyor. İşte sosyal medya veya her mecradan paylaşabileceğiniz en güzel 2020 yılına özel resimli, resimsiz hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:28 ABONE OL
İlk güne özel 2020 Ramazan Mesajları: Resimli, resimsiz, ayetli ve dualı Hoş geldin Ramazan Mesajları ile sevdiklerinizle paylaşın!

On bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen bu ayın gelmesi ile beraber vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel ayetli, hadisli ve resimli Hoş geldin ve sözleri araştırması yapıyor. Birçok fazileti olduğu bilinen; günahların affedildiği, sevapların arttığı, cennet kapılarının açıldığı ve şeytanların zincire vurulduğu bu tarihlerde tüm Müslüman alemi adeta huzura ermiş durumda. Bu güzel günün hürmetini gerek sosyal medyadan (twitter, facebook, instagram) gerekse SMS veya Whatsapp aracılığı ile sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel sizler için haberimizde derledik. İşte 2020 yılına özel resimli ve resimsiz Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

DUALI, AYETLİ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Muhammed'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır:

Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir."

Haberimizin ilerleyen sayfalarında bu mübarek ayın ilk gününe özel Hoş geldin Ramazan mesajları içeriğimize ulaşabilir. Sevdiklerinizde paylaşabilirsiniz…

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İlk güne özel 2020 Ramazan Mesajları: Resimli, resimsiz, ayetli ve dualı Hoş geldin Ramazan Mesajları ile sevdiklerinizle paylaşın!
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