İlk güne özel 2020 Ramazan Mesajları: Resimli, resimsiz, ayetli ve dualı Hoş geldin Ramazan Mesajları ile sevdiklerinizle paylaşın!

On bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen bu ayın gelmesi ile beraber vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri en güzel ayetli, hadisli ve resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Birçok fazileti olduğu bilinen; günahların affedildiği, sevapların arttığı, cennet kapılarının açıldığı ve şeytanların zincire vurulduğu bu tarihlerde tüm Müslüman alemi adeta huzura ermiş durumda. Bu güzel günün hürmetini gerek sosyal medyadan (twitter, facebook, instagram) gerekse SMS veya Whatsapp aracılığı ile sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel 2020 Ramazan mesajları sizler için haberimizde derledik. İşte 2020 yılına özel resimli ve resimsiz Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…

DUALI, AYETLİ RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

Muhammed'in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) canı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu, Allah katında miskten daha hoştur. Oruçlunun sevineceği iki ân vardır:

Bir, iftar ettiği zaman sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu zaman orucunun karşılığına sevinir."

Haberimizin ilerleyen sayfalarında bu mübarek ayın ilk gününe özel Hoş geldin Ramazan mesajları içeriğimize ulaşabilir. Sevdiklerinizde paylaşabilirsiniz…