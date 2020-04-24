Müslüman alemi açısından oldukça önemli Ramazan ayının gelmesinin huzuru ve coşkusu yaşanıyor. İlk sahurlarına kalkıp niyet eden vatandaşlar bugün oruçlarının ilk gününü yaşıyorlar. Hal böyle olunca en önemli konu iftar saatleri olmaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehirlerinin başında gelen "İstanbul'da iftara ne kadar kaldı?" sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Buna göre; İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile iftara kaç saat kaldı?

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucun ilk günü olan bugün iftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Buna göre; İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile iftara kaç saat kaldı?

İşte yanıtı!