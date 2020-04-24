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? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile ?

Mübarek Ramazan ayının gelmesinin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar akıllarındaki pek çok sorunun da yanıtına ulaşmak istiyor. En kalabalık metropol şehirlerin başında gelen "?" sorusunun yanıtı da bu bağlamda araştırılır oldu. Orucun ilk günü olması dolayısıyla milyonlarca kişi ilk sahurlarına kalkıp niyetlerini ettiler. Yaşadıkları illere ait imsakiyeleri araştırmaya başlayanlar iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Buna göre; İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile ?

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:21 ABONE OL
İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile iftara kaç saat kaldı?

Müslüman alemi açısından oldukça önemli Ramazan ayının gelmesinin huzuru ve coşkusu yaşanıyor. İlk sahurlarına kalkıp niyet eden vatandaşlar bugün oruçlarının ilk gününü yaşıyorlar. Hal böyle olunca en önemli konu iftar saatleri olmaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehirlerinin başında gelen "?" sorusunun yanıtı da merak edilir oldu. Buna göre; İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile ?

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

Mübarek Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucun ilk günü olan bugün iftar saatleri vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini aldı. Buna göre; İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile iftara kaç saat kaldı?

İşte yanıtı!

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İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Ramazan imsakiye geri sayım sayacı ile iftara kaç saat kaldı?
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