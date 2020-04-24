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17 yaşındaki kayıp kız, ormanlık alanda bulundu!

'in Mut ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuklarından haber alamayan aile, dün gece jandarmaya kayıp şikayetinde bulundu. Jandarma, polis, ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir ekiple arama çalışması başlatıldı. Çalışmada hassas burunlu arama köpekleri de kullanıldı. Kayıp kız çocuğu, sabah saatlerinde evlerine 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda bulundu. Kız çocuğunun ifadesi ise şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 15:52 ABONE OL
17 yaşındaki kayıp kız, ormanlık alanda bulundu!

Mersin'in Mut ilçesinde dün akşamdan bu yana kayıp olarak aranan 17 yaşındaki kız çocuğu, jandarma ekiplerince evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mut ilçesi Geçimli Mahallesi'nde yaşayan Arif İ., dün gece İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak, kızı M.İ.'nin 23 Nisan akşamı saat 17.00 sıralarında zambak çiçeği toplamak için evden ayrıldığını, geçen süre zarfında eve dönmediğini, cep telefonundan da ulaşamadıklarını bildirdi.

KALABALIK BİR EKİPLE ARANDI

Ailenin müracaatı üzerine kayıp kızın bulunması için 20 kişiden oluşan Jandarma Asayiş Timinin yanı sıra, İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye personelinden oluşan çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. İz takip köpekleri vasıtasıyla yürütülen arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

"BUNALIMA GİRDİM, BABAANNEMİN İLAÇLARINI İÇTİM"

Kayıp kız çocuğu, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu sabaha karşı saat 07.40 sıralarında, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrollerinin yapılması için Mut Devlet Hastanesine sevk edilen çocuğun, ruhsal bunalıma girerek babaannesinin ilaçlarını içtiği ve arazide uyuyakaldığı bildirildi.

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17 yaşındaki kayıp kız, ormanlık alanda bulundu!
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