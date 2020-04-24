Kusmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken mide bulantısı ile ağız dolusu kusunca oruç bozulur mu?

Ramazan ayı boyunca idrak edilen oruç ibadetine ilişkin pek çok soru işareti mevcut. Bunlardan bir tanesi de "Kusmak orucu bozar mı?" Özellikle imsak ve iftar vakitleri arasındaki sürenin uzun olduğu bu aylar, midenin uzun süre boş olması dolayısıyla istifra etmeye müsait. Günlerin uzun olmasına ve iftar saatinin çoğu ilimizde başlangıç günlerinde 20:00 civarında olmasına bağlı olarak "Kusmak orucu bozar mı?" konusunda Diyanet tarafından paylaşılan bilgiler araştırılıyor. İşte o sorunun cevabı…

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

"Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) ". Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, oruçlu iken kontrolsüz şekilde kusulur ise, kaza orucu gerekli olmamakta. Ancak kişi kendi isteği ile ağız dolusu kusma eylemini gerçekleştirirse de, buna kefaret değil kaza orucu gerektirdiği diyanet tarafından açıklanmıştır. Mideden kendiliğinden gelen şeyler orucu bozmadığı gibi, bunları yutmak da orucu bozmaz. Ağız dolusu olarak bilinçli bir şekilde kusulması halinde ise, oruç bozulmuş olur.

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

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