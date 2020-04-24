Müslüman alemi açısından oldukça önemli olan oruç ibadeti için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirecek olmanın huzurunu yaşıyorlar. Bununla birlikte pek çok sorunun yanıtı da araştırılıyor. Özellikle kadınlar tarafından araştırılan "Makyaj yapmak orucu bozar mı?" sorusunun yanıtı merak edildi. Sorumluluklarını tam olarak yerine getirmek için doğru bilinen yanlışların doğrusunu öğrenmek adına araştırma yapan kadınlar için; makyaj yapınca oruç bozulur mu? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Ağlayınca oruç bozulur mu? Ağlamak orucu bozar mı?

Ağda yapınca oruç bozulur mu? Ağda yapmak orucu bozar mı?