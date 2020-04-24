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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında , marketler kaça kadar açık? Bugün bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

önceki gece itibariyle başladı ve ilk defa diğer sokağa çıkma yasaklarından farklı olarak market çalışma saatleri konusunda bir değişikliğe gidildi. Ramazan'ın ilk günü olan 24 Cuma günü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve mağdur olmaması için, sokağa çıkma yasağı genelgesi bu hafta farklı yayınlandı ve bu düzenleme ile marketler belirli sürelerde açık olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 22 Nisan market çalışma saatleri genişletildi ve geç saatlere kadar hizmet vereceği açıklandı. Detayların belli olması sonrası vatandaşlar en çok , , marketler çalışma saatlerini ve kaçta kapandıklarını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı genelgesine göre marketler bugün ve yarın açık mı? Market çalışma saatleri ve 'Bugün marketler saat kaça kadar açık?' sorusunun yanıtını hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. İşte, Migros, A101, BİM, ŞOK marketler başta olmak üzere market çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:14 ABONE OL
Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM marketler kaça kadar açık? Bugün bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?

Market çalışma saatleri, marketlerle ilgili ilk genelgeden farklı olarak değiştirilmişti. Yeni düzenleme ile, Çarşamba gününe özel marketlerin çalışma saatleri genişletilerek, yığılmanın ve yoğunluğun önlenmesi amaçlandı. Peki, , , marketler başta olmak üzere marketler saat kaça kadar açık olacak? Haberimizde, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni market çalışma saatleri ve boyunca marketler ile ilgili yapılan düzenleme yer almaktadır. İşte, 2020 24 ve 25 Nisan market çalışma saatleri ve bugün kaça kadar açık olduğu hakkında bilgiler…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: 24 VE 25 NİSAN'DA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Uygulamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Buna göre; marketler kaça kadar açık? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

İşte çalışma saatleri ile ilgili tüm detaylar!

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Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında A101, BİM marketler kaça kadar açık? Bugün bakkallar ve fırınlar açık olacak mı?
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