Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Marketler ve bakkallar bugün açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılışı kapanış saati

Marketler ve bakkallar bugün açık mı? , A101, , saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılışı kapanış saati

Bugün marketler ve bakkallar açık mı? 23 Nisan saat 00:00 itibarıyla 31 ilimizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca yalnızca hafta sonu uygulanan yasak bu hafta 23 Nisan’ın resmi tatil olmasından faydalanarak 4 güne çıkarıldı. Söz konusu yasak uygulamasının Ramazan ayına denk gelmesi ve Cuma günü tutulacak oruç dolayısıyla sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak market ve bakkaların çalışma düzeni de geçtiğimiz iki haftadan farklı olarak düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile “Bakkal ve , kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?” sorularını yanıtladı. Vatandaşların Ramazan alışverişlerini yapabilmelerine olanak tanımak amacıyla Salı ve Çarşamba günleri saat 23:00’a kadar açık tutulan market ve bakkallar, Perşembe ve Cuma günleri de belirli saat aralığında hizmet verecek. Bu bağlamda mahalle bakkalları ile birlikte , , , CarrefourSA ve A101 gibi zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri bilgisini içeren çalışma saatleri yoğun olarak araştırılıyor. İşte sokağa çıkma yasağı genelgesi doğrultusunda bakkallar ve marketlerin çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 07:47 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 07:48 ABONE OL
Marketler ve bakkallar bugün açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılışı kapanış saati

30 büyükşehir ve Zonguldak için geçerli olan sokağa çıkma yasağının başladığı bugün, "Marketler açık mı, saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağının kapsamının geçtiğimizden haftalardan farklı olması dolayısıyla bakkalların ve marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde geçerli olan sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlangıcı ile çakışması sebebiyle Perşembe ve Cuma günleri bakkalar ve marketlerin belirli saat aralığında hizmet vermeye devam etmesine karar verildi. Bu da özellikle , , ve A101 marketlerinin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. "Bugün ve yarın bakkallar ve marketler açık mı?" "Bakkallar ve marketler bugün kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?" İşte bakkallar ve marketlerin çalışma saatlerine içeren konuyla ilgili detaylar…

BUGÜN VE YARIN BAKKALAR, MARKETLER AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi ile bakkalların ve marketlerin 23-24 Nisan tarihleri aralığında belirtilen saatlerde açık olacağını ancak kişilerin mühim ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en yakın market veya bakkala gidebilecekleri ifade edildi.

İşte 23-24 Nisan market ve bakkalların çalışma saatleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Marketler ve bakkallar bugün açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık? Açılışı kapanış saati
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA