Masal kahramanları Sultangazi sokaklarında

Sultangazi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evlerinde olan çocukların bayram coşkusunu yaşaması için ilçe genelinde birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Dün başlayan etkinliklerde Nasrettin Hoca, Karagöz- Hacivat gibi çocukların sevdiği masal karakterleri, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu. Palyaço ve hokkabazların da bulunduğu korteje, Türk bayrağı asılı renkli arabalar eşlik etti. Müzik eşliğinde mahalleleri dolaşan ekipler, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Mahalle sakinleri de ellerindeki Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara çıkarak etkinlikleri izledi.