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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu? Niyet etmeyi unuttum...

Mübarek ayına girmemizle birlikte oruç tutan vatandaşlar ‘her gün zorunlu mu’ ve ‘Niyet etmeden oruç tutulur mu’ sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Ramazan orucu, farz olan bir oruçtur ve  bu nedenle kuralları kesindir. Sizin için ‘Niyet etmeden oruç tutulur mu sorusunun’  yanıtını araştırdık. Bu özel içeriğimizde, ‘Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?’ sorusunun cevabı yer alıyor. İşte, oruç tutmak ile ilgili merak edilenler ve niyet etmeden, ya da öğlen niyet ederek oruç tutuşur mu sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:37 ABONE OL
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu? Niyet etmeyi unuttum...

Ramazan ayını oruç ve ibadetle geçirecek olan vatandaşlar, oruç tutmanın detaylarını araştırıyor. Özellikle de niyet konusunda vatandaşların aklına takılan sorular bulunuyor. Bunlar arasında Niyet etmeden oruç tutulur mu? sorusu yer alıyor ve 'niyet etmeyi unuttum ne yapmalıyım' diyen birçok insan bulunuyor. Tekrarlanan bir ibadet eylemi söz konusu olduğunda, tekrarlama sırası kesintiye uğramadığı sürece ilk gün sadece bir kez niyet edilmesi gerektiğini savunanlar var ancak her gece niyet edilmesi gerektiğini söyleyenler de var. Peki, niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu, oruç tutarken niyet etmeyi unutursak ne yapmalıyız? Bu soruyu araştıranlar için yanıtları araştırdık.

NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

İşte orucun şartları ve 'Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?' sorusunun yanıtı...

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Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu? Niyet etmeyi unuttum...
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