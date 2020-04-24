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Parfüm orucu bozar mı? İşleri Başkanlığı bilgileri ile parfüm sıkınca oruç bozulur mu?

Yeni bir ayına daha eriştik… Ramazan’da parfüm sıkmak orucu bozar mı sorusu, her yıl araştırılan temel sorular arasında yer almaktadır. Dünya genelinde Ramazan ayında parfüm kullanımı ile ilgili verilen fetvaların büyük çoğunluğu aynı yöndedir. Ancak, parfüm ve koku konusunda bazı istisnalar da mevcuttur. Peki, İşleri Başkanlığı’na göre parfüm orucu bozar mı?  Haberimizde, her Ramazan’ın en çok sorulan ‘Parfüm sıkmak orucu bozar mı?’ sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 24.4.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 11:17 ABONE OL
Parfüm orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile parfüm sıkınca oruç bozulur mu?

2020 yılının Ramazan ayına ulaştık. Diğer Ramazanlara göre daha sakin geçecek olan bu mübarek ayda, corona virüsü salgını nedeniyle birçok alışkanlığa ve geleneğe ara vereceğiz. Müslümanlar, mübarek 3 ayların sonuncusu Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşarken oruç tutmanın kuralları ve orucu bozan şeyleri araştırıyorlar. En çok merak edilenlerin arasında parfüm orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Peki, oruçluyken parfüm kullanmak orucu bozar mı? Ramazan ayında parfüm kullanılması ve orucu bozup bozmayacağı ile ilgili, tüm dünyadaki İslam alimlerinin görüşleri genel olarak ortaktır.

PARFÜM ORUCU BOZAR MI?

Haberimizde, parfüm orucu bozar mı sorusunun yanıtı ve konu ile ilgili detaylar yer almaktadır…

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Parfüm orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileri ile parfüm sıkınca oruç bozulur mu?
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