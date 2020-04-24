Sahur duası nasıl yapılır? Sahurda oruca nasıl niyet edilir?

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde oruç tutma hazırlığında olan vatandaşlarımız sahur duasının nasıl yapıldığına ilişkin Sahur duası nasıl yapılır? merak ederek araştırmalarına devam ediyor. "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı şerif'in ilk iftarının ardından bugünün orucu için niyet edecek olanlar da Sahurda oruca nasıl niyet edilir konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. hazırladığımız içerikte Sahur duası ve niyeti ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"