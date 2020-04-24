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nasıl yapılır? Sahurda oruca nasıl niyet edilir?

“On Bir Ayın Sultanı” Ramazan-ı Şerif’e bir kez daha kavuşmuş olmanın sevinci içerisindeyiz. Ramazan’ın ikinci gününde oruç tutmak için sahura kalkmaya hazırlanan vatandaşlarımız nasıl yapılır? merak ederek bilgi almak için araştırmalar yapıyor. Sahurda oruca nasıl niyet edilir öğrenmek ve bilgilerini tazelemek isteyenler tüm bilgileri içeriğimizde bulabilirler. İşte sahur duası yapılışı…

Giriş Tarihi: 25.4.2020 00:53 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 00:51 ABONE OL
Sahur duası nasıl yapılır? Sahurda oruca nasıl niyet edilir?

Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde oruç tutma hazırlığında olan vatandaşlarımız sahur duasının nasıl yapıldığına ilişkin Sahur duası nasıl yapılır? merak ederek araştırmalarına devam ediyor. "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı şerif'in ilk iftarının ardından bugünün orucu için niyet edecek olanlar da Sahurda oruca nasıl niyet edilir konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. hazırladığımız içerikte Sahur duası ve niyeti ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SAHUR DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimizin sahur duası şöyledir; "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

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Sahur duası nasıl yapılır? Sahurda oruca nasıl niyet edilir?
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