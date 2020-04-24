Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Sakın dışarı çıkmayın’

‘Sakın dışarı çıkmayın’

Anne ve babası ile birlikte koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybeden doktor ’nın ağabeyi: ‘Bu iş çok ciddi, kendinizi koruyun’ demişti

HALİT TURAN HALİT TURAN Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 ABONE OL
‘Sakın dışarı çıkmayın’
İstanbul'da koronavirüse yenik düşen ve ölmeden önce meslektaşlarına söylediği, "Kızlarım daha küçük sahip çıkarsınız değil mi?" sözleriyle yürekleri dağlayan Aile Hekimi Yavuz Kalaycı'nın ağabeyi Atilla Kalaycı SABAH'a konuştu. Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Yavuz Kalaycı (56), koronavirüs nedeniyle 19 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Kalaycı ile aynı dönemde babası Mehmet (83) ile annesi Narin Kalaycı da (81) koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Dr. Kalaycı'nın ağabeyi Atilla Kalaycı (59), "Yavuz, anneme ve babama çok düşkündü. Virüs salgını başlayınca, bizi 'Bu iş çok ciddi. Sakın dışarı çıkmayın, kendinizi koruyun' diye uyardı. Kendisi de hijyene çok dikkat ederdi. Kendisini mesleğine adamıştı" dedi. Kalaycı şöyle devam etti: "Önce babamı, sonra annemi, 11 gün sonra da Yavuz'u kaybettik. Tarifsiz bir acı yaşadık. Babam vefat ettiğinde yoğun bakımdaydı. Üzülmesin diye acı haberi vermedik. İki hafta içerisinde üçünü de kaybettik. Yavuz'u kaybedince binlerce mesaj geldi çocukları için. Yeğenlerimiz bizim canımız, kanımız. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

Adı, görev yaptığı sağlık merkezinde yaşayacak
GÖREVİ başında hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kalaycı'nın çalıştığı Aile Sağlık Merkezine verildi. İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin adı Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlık Merkezi olarak değiştirildi. Değişikliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sakın dışarı çıkmayın’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA