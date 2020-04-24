İstanbul'da koronavirüse yenik düşen ve ölmeden önce meslektaşlarına söylediği, "Kızlarım daha küçük sahip çıkarsınız değil mi?" sözleriyle yürekleri dağlayan Aile Hekimi Yavuz Kalaycı'nın ağabeyi Atilla Kalaycı SABAH'a konuştu. Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Yavuz Kalaycı (56), koronavirüs nedeniyle 19 Nisan'da yaşamını yitirmişti. Kalaycı ile aynı dönemde babası Mehmet (83) ile annesi Narin Kalaycı da (81) koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetmişti. Dr. Kalaycı'nın ağabeyi Atilla Kalaycı (59), "Yavuz, anneme ve babama çok düşkündü. Virüs salgını başlayınca, bizi 'Bu iş çok ciddi. Sakın dışarı çıkmayın, kendinizi koruyun' diye uyardı. Kendisi de hijyene çok dikkat ederdi. Kendisini mesleğine adamıştı" dedi. Kalaycı şöyle devam etti: "Önce babamı, sonra annemi, 11 gün sonra da Yavuz'u kaybettik. Tarifsiz bir acı yaşadık. Babam vefat ettiğinde yoğun bakımdaydı. Üzülmesin diye acı haberi vermedik. İki hafta içerisinde üçünü de kaybettik. Yavuz'u kaybedince binlerce mesaj geldi çocukları için. Yeğenlerimiz bizim canımız, kanımız. Biz her zaman onların yanındayız" diye konuştu.GÖREVİ başında hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kalaycı'nın çalıştığı Aile Sağlık Merkezine verildi. İstanbul Eyüpsultan'daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nin adı Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlık Merkezi olarak değiştirildi. Değişikliği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.