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'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan acı haber geldi

'da, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 23:43 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 23:44 ABONE OL
Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan acı haber geldi

Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı.

GÜÇLÜKLE KURTARILDILAR

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIRDI

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi.

MİNİK DAVUT KURTARILAMADI

Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Davut'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuktan acı haber geldi
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