Sigara içmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre sigara dumanı orucu bozar mı?

On bir ayın sultanının gelmesi ile beraber Ramazan ayının en çok araştırıldığı konular arasında yer alan Sigara orucu bozar mı? Sorusu da yeniden vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Uzun yıllar birçok kişinin konuya ilişkin farklı yorumlar getirdiği bu sorunun yanıtı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verildi. Yapılan açıklamada tüm tütün ürünleri yani; nargile, elektronik sigara, puro gibi ürünlerin de kullanımına değinilirken "tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer" ifadelerine yer verildi. Peki, Sigara orucu bozar mı? Diyanet'e göre sigara dumanı orucu bozar mı? İşte detaylar…

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ELEKTRONİK SİGARA ORUCU BOZAR MI?

Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin gözde aracı elektronik sigara kullanımı son yıllarda Türkiye'de artış gösterdi. Sağlıkçılar tarafından tavsiye edilmeyen elektronik sigara içmek orucu bozar mı en çok merak edilen konulardan birisi. İçinde bulunan sıvı nikotinin buharlaşmasıyla oluşan dumanın solunması sigaranın yarattığı etkiyi yaratıyor. Buradan yola çıkılarak sigaranın orucu bozduğu gibi elektronik sigaranın yani e sigaranın da orucu bozduğı söylenebilir. Mübarek Ramazan ayında kaçınılması gereken en önemli şey nefsin hoşuna giden ve keyif veren durumlar olduğu için normal sigara gibi keyif vererek vücudu uyuşturan e sigara yani elektronik sigara da orucu bozar.

Bu konuyla ilgili henüz özel bir açıklama yapılmamış olsa da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı şu açıklama kabul edilebilir: "Oruçlu olduğu hatırında iken bilerek ve kendi isteği ile sigara çekmek, tütün çekmek, buhur yakıp dumanını içine çekmek gibi boğazına duman çekmek orucu bozar. Aynı zamanda hem kaza hem kefaret (61 gün oruç) lazım gelir."