SON DAKİKA HABERİ: Muğla’da 4.5 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla Marmaris'te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 16:16'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı ilk veriler arasında yer alırken ülkemizde yaşanan art arda depremlerden dolayı vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 24 Nisan Cuma son depremler listesi!

MUĞLA MARMARİS'TE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla Marmaris'te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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