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HABERİ: ’da 4.5 şiddetinde deprem oldu! ve ’ne göre son depremler listesi!

ve ’nden gelen haberine göre; ’te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 16:16’da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı ilk veriler arasında yer alıyor. Ülkemizde art arda yaşanan depremlerden dolayı vatandaşlar internet üzerinden son depremler listesini araştırmaya başladılar. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 24 Nisan Cuma son depremler listesi ile haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 24.4.2020 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 16:49 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Muğla’da 4.5 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla Marmaris'te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 16:16'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Can ve mal kaybının olmadığı ilk veriler arasında yer alırken ülkemizde yaşanan art arda depremlerden dolayı vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Buna göre; en son deprem nerede oldu? İşte 24 Nisan Cuma son depremler listesi!

MUĞLA MARMARİS'TE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Muğla Marmaris'te 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA HABERİ: Muğla’da 4.5 şiddetinde deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre son depremler listesi!
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