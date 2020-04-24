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Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır, salavat nasıl getirilir? Teravih namazı nasıl kıldırılır?

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Müslüman, 'ın başlangıcının huzurunu yaşıyor. Bir ayı yoğun dua ve imsak saatinden gün batımına kadarki süreyi de oruçla geçirecek. Orucun yanı sıra namaz kılmak da bu ay içerisinde yapılabilecek önemli ibadetler arasında yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle camilerde namaz kılınamıyor ve bu nedenle teravih namazları evde kılınacak. Teravih namazını evde kılmak isteyenler, teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Ramazan ayında teravih müezzinliği nasıl yapılır, neler okunur? İşte, teravih namazında müezzin olacakların bilmesi gereken bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:38 ABONE OL
Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır, salavat nasıl getirilir? Teravih namazı nasıl kıldırılır?

Ramazan ayında evde teravih kılınacak ve bu nedenle teravih namazı müezzinliği merak konusu oldu. Ramazan aynı zamanda düşünme, dua etme, iyi işler yapma ve aileniz ve arkadaşlarınızla zaman geçirme zamanıdır. Normalde bu ayda, insanlar topluluklarıyla bağlantı kurmak ve yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak için özel bir çaba gösterir. Ancak, KOVİD-19 salgını nedeniyle, yardımları aksatmadan, toplu etkinliklerin yapılmaması gerekiyor. Ramazan, bu gece başlıyor. Hilal, astronomik yeni aya denk gelmektedir. Yeni ay (bilimsel adı ile) yeni bir ayın başlangıcını işaretlediğinden, geçmişte takvim sistemleri farklıyken bile genellikle Ramazan'ın başlangıcını güvenli bir şekilde tahmin edilebiliyordu. Bu ay içerisinde önemli ibadetlerden birisi de teravih namazıdır.

TERAVİH MÜEZZİNLİĞİ NASIL YAPILIR?

İşte, tüm detayları ile teravih namazı müezzinliği hakkında bilinmesi gerekenler...

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Teravih namazı müezzinliği nasıl yapılır, salavat nasıl getirilir? Teravih namazı nasıl kıldırılır?
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