Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Diyanet'e göre tükürük ve balgam yutunca oruç bozulur mu, zedelenir mi?

Oruç ibadetine ilişkin açık bir şekilde belirtilmemiş fakat alimler tarafından yorumlanan birtakım soru işaretleri mevcut. Bunlardan bir tanesi de balgam ve tükürük yutmak. Bilindiği üzere vücuda dışarıdan bir yiyecek ya da içecek alınmadığı sürece orucun bozulması söz konusu değil. Balgam yutmak konusunda da aynı şekilde yorumlar bulunuyor fakat bununla birlikte konuyla ilgili mezhepsel farklılıklar da mevcut. Peki balgam ve tükürük yutmak orucu bozar mı?

BALGAM VE TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Bilindiği üzere vücuda dışarıdan alınan herhangi bir şey orucu bozmaktadır. Balgam, vücutta salgılanan doğal bir salgı olduğundan dolayı, Hanefi mezhebine göre balgam yutmak orucu bozmamaktadır.

Ancak bu salgı pis kabul edildiğinden dolayı, balgamın dışarı atılmasının daha iyi olacağı açıktır. Bu nedenle oruçlu olunsun ya da olunmasın balgam yutmak doğru bir davranış olmaz. Çünkü balgam, insan bedeninden çıkan hastalıkları taşıyabileceği gibi aynı zamanda tiksindirici ve pis bir şeydir.

Fakat oruçlu bir kimse tarafından yutulan balgam, yeme veya içme olarak kabul edilmediğinden dolayı, orucu bozmamaktadır.

Şafii mezhebinde ise bu durum daha farklı yorumlanmaktadır.

Eğer balgam, boğazda "h" harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar gelmişse ve isteğe bağlı olarak yutulduysa, bu durumda orucun bozulduğu kabul edilmektedir ve bir gün kaza orucu tutulması gerekir. Fakat balgam istem dışı yutulmuşsa o halde oruç bozulmamaktadır.

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