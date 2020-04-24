Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket

Valisi'nden eğlenceli hareket

Valisi Tuncay Sonel, 65 yaş üstü vatandaşlar için çok hoş bir hizmeti ayaklarına kadar götürdü. Evde canı sıkılan yaşlı vatandaşların ayağına kadar giden görevliler  saz çalarak onları eğlendirdi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 22:25 ABONE OL
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket

Corona virüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü vatandaşlar uzun süredir evinde bulunuyor. Virüsün yayılmaması için evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşları devlet çeşitli imkanları ile memnun etmeye çalışıyor. Tunceli'de salgının yayılmaması için evinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlar için valilik tarafından örnek bir hizmet başlatıldı.

Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket | Video

Tunceli Valisi Tuncay Sonel evde kalan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına müzik hizmeti götürdü. Bazı vatandaşları ziyaret eden Vefa Destek ekibi görevlileri saz çalıp hoş vakit geçirmelerini sağladı. Vali Sonel tarafından sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tunceli Valisi'nden eğlenceli hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA