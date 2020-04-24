Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TV’de mukabele saatleri ve kanalları 2020: Ramazan’da mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? Diyanet TV mukabele yayın akışı

TV’de 2020: Ramazan’da mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? TV mukabele yayın akışı

Mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? Ramazan ayı başlangıcı günün ilk ışıkları itibarıyla bu sorunun yanıtı araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayacak gece ilk kez sahura kalkan Müslümanlar, 24 Nisan Cuma günü oruç ibadetlerini eda etmeye başladı. Aynı zamanda bu ay içerisinde yapılacak mukabeleler de takip edilecek. İslam dini için önemli bir yer tutan mukabele geleneği, bu sene de devam ettirilecek. Peki Ramazan’da mukabele hangi kanalda? İşte

Giriş Tarihi: 24.4.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 09:20 ABONE OL
TV’de mukabele saatleri ve kanalları 2020: Ramazan’da mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? Diyanet TV mukabele yayın akışı

Mübarek Ramazan ayı içerisinde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek isteyenler mukabele saatleri ve kanalları 2020 bilgisini araştırıyor. Bu sene corona virüsü tedbirleri kapsamında şehir meydanlarında toplu iftarlar yapılamayacak, camilerde cemaatla birlikte namaz kılınamayacak. Dolayısıyla vaktinin büyük bir çoğunluğunu evinde geçirecek vatandaşlar, TV'de mukabele saatleri ve kanalları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ramazan'da mukabele hangi kanalda? İşte konuyla ilgili detaylar…

MUKABELE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, "Selimiye Camisi'nde her gün saat 11.00'de başlayan, canlı olarak Müftülüğümüzün Facebook sayfasında yayınlayacağımız mukabele programımız her gün devam edecek ve arkasından da 15 dakikalık özet sohbetlerimiz olacak. Bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimiz Selimiye Camisi ile manevi olarak buluşmuş olacak." dedi.

DİYANET TV'DE MUKABELE

Diyanet TV'de her gün saat 15:00'da mukabele programı yayınlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
TV’de mukabele saatleri ve kanalları 2020: Ramazan’da mukabele hangi kanalda ve saat kaçta? Diyanet TV mukabele yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA