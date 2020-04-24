Ücretsiz internet kimlere verilecek? Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 1 GB ücretsiz internet açıklaması!

Vatandaşlar an itibariyle gelen son dakika haberinin ardından Ramazanda ücretsiz 1 GB internet verileceğine dair yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Son dönemde vatandaşların internet kullanımını arttırdığına değinen Bakan, "GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda operatörlerin mobil kullanıcılarına sağlayacağı desteği nasıl alınacağı ve kimlere verileceği gibi sorular merak konusu haline geldi. Buna göre; Ramazan ayında 1 GB Ücretsiz internet kimlere verilecek, nasıl alınır? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERE VERİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan mobil kullanıcılara ücretsiz internet müjdesi az önce geldi. Vatandaşlar operatörlerin bu Ramazan hediyesini kimlere vereceğini araştırıyor. İşte detaylar…