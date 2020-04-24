Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Ücretsiz internet kimlere verilecek? Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 1 GB ücretsiz internet açıklaması!

Ücretsiz kimlere verilecek? 'ndan son dakika 1 GB ücretsiz internet açıklaması!

Gelen son dakika haberi ile beraber Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 81 milyon aboneye tam 1 GB ücretsiz verileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrasında vatandaşlar 1 GB ücretsiz internet kimlere verilecek, nasıl alınır? Gibi sorularını arama motorları üzerinden sorgularken vatandaşların corona virüs salgını süresince internet kullanımının arttığını dile getirdi. Peki, Ramazan'da 1 GB ücretsiz internet kimlere verilecek, nasıl yapılır? İşte detaylar ve 'ndan son dakika açıklaması…

Giriş Tarihi: 24.4.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 10:30 ABONE OL
Ücretsiz internet kimlere verilecek? Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 1 GB ücretsiz internet açıklaması!

Vatandaşlar an itibariyle gelen son dakika haberinin ardından Ramazanda ücretsiz 1 GB verileceğine dair yapılan açıklamanın detaylarını araştırmaya başladı. Son dönemde vatandaşların internet kullanımını arttırdığına değinen Bakan, "GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına destek istedik" ifadeleri yer aldı. Bu kapsamda operatörlerin mobil kullanıcılarına sağlayacağı desteği nasıl alınacağı ve kimlere verileceği gibi sorular merak konusu haline geldi. Buna göre; Ramazan ayında 1 GB Ücretsiz internet kimlere verilecek, nasıl alınır? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İNTERNET KİMLERE VERİLECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan mobil kullanıcılara ücretsiz internet müjdesi az önce geldi. Vatandaşlar operatörlerin bu Ramazan hediyesini kimlere vereceğini araştırıyor. İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ücretsiz internet kimlere verilecek? Ulaştırma Bakanı'ndan son dakika 1 GB ücretsiz internet açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA