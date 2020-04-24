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Yavru köpeği yere vurarak öldüren cani hakkında karar verildi

'de çalıştığı iş yerinde kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle Dora isimli 3 aylık köpeği yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ozan Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 21:00 ABONE OL
Yavru köpeği yere vurarak öldüren cani hakkında karar verildi

Dora isimli yavru köpeği yere vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ozan Ö. bugün Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılan şüpheli Ozan Ö. nöbetçi savcılıkça sorgulandıktan sonra TCK'nin 151/2. madde uyarınca "Mala zarar verme" suçundan tutuklanması talep edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce çıkarılan şüpheli Ozan Ö. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Bir anlık öfkeyle yaptığını söyledi

Olay sonrası kaçan şüpheli Ozan Ö'nün yavru köpeği öldürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Çarpmanın etkisiyle hayatını kaybeden köpeğin sahipleri, sosyal medyada "Dora için adalet etiketiyle" mesajlar yayınlamıştı.

Köpeği öldüren şüpheli Ozan Ö. polisteki ifadesinde, köpeğin patronunun olduğunu, bir anlık öfke ile yaptığını söylemişti.

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Yavru köpeği yere vurarak öldüren cani hakkında karar verildi
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