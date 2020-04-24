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Yok artık! Bahçeye topladıkları çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına karşı sıkı tedbirler alınırken, bazı vatandaşların kısıtlamalara uymayıp, yapılan çağrıları umursamadan sergilediği hareketler şaşkına çeviriyor. 'da kaydedilen bu görüntüler 'bu kadarına da pes' dedirtti. Son dakika haberine göre; Samsun'da iki yetişkin 15 çocuğu site bahçesinde toplayıp çocuklarla el ele tutuşup halay çekti

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 12:26 ABONE OL
Yok artık! Bahçeye topladıkları çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Aynı zamanda günlerdir "Evde Kal Türkiye" çağrısı yapılıyor. Tüm bunlara rağmen Samsun'da iki kişi, 15 çocuğu bahçeye toplayarak halay çekmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

SİTE BAHÇESİNDE YAŞANDI

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir sitenin bahçesinde iki yetişkin kişi ile 15 çocuğun el ele halay çekmesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 23 Nisan günü çekilen görüntülerde yetişkinlerin ve çocukların maske ve eldiven takmadıkları, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin tepkisini çekti.

Görenlere ‘Pes’ dedirten görüntü kamerada...Kısıtlamaya rağmen çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler | Video

"SİNİR ZIPLATAN VİDEO"

"Samsun Beyi" isimli bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntüyle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Samsun'dan sinir zıplatan bir video! Virüsten 100'er 100'er öldüğümüz böylesi tehlikeli bir dönemde, yüzlerinde maske, ellerinde eldiven dahi olmayan bu yavruları, el ele tutuşturup, oyun oynatmak nedir? Hadi onlar çocuk, akılları ermiyor! Ya büyükler?"

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Yok artık! Bahçeye topladıkları çocuklarla el ele tutuşup halay çektiler
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