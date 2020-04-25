100’üncü yıla yakıştı

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde "Evde kal" sloganına uyarak sağlık çalışanlarına evlerinden destek olan vatandaşlar, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl balkonlarından kutladı.Ellerinde bayrakları ve Atatürk posterleriyle balkonları dolduran İzmirliler, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi. Selçuk'ta 5 çocuk 8 torun sahibi Halit Köşe (88), evinin önünü bayraklarla süsleyip İstiklal Marşı'nı ezbere okuyarak kutladı.Cerraphaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde görevli sağlık çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede kutladı. Acil Servis'in önüne astıkları bayrak ile kutlama yapan sağlıkçılar, bayrak önünde çocukları ile görüntülü konuştu.Doğu ve Güneydoğu'da da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Diyarbakır'da 10. Yıl Marşı eşliğinde havai fişek gösterisi yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de megafonla İstiklal Marşı yayını yaptı.7'den 70'e herkes evlerinin balkonlarına çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla hep birlikte İstiklal marşını okudu.SABAH